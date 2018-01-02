cbc تفتح باب التقديم لمسابقة «هنا الشباب» 2018

أعلنت شبكة cbc فتح باب التقديم لمسابقة "هنا الشباب" لرواد الأعمال 2018، وهي المسابقة المخصصة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة التي تقوم على حلول وأفكار مبتكرة.



وأكدت cbc أن الباب مفتوح للتقديم حتى ١٣ يناير الجاري بالدخول على موقع المسابقة www.honalshabab.com عبر ملئ استمارة التقديم وأن هناك شركة متخصصة في تقييم الشركات ستقوم بتقييم استمارات المتقدمين واختيار أفضلهم للوقوف أمام لجنة تصفيات أولية مكونة من خبراء في البيزنس والشركات لتقوم هذه اللجنة بدروها باختيار ثلاثة وثلاثين شركة لدخول المسابقة وعرض مشروعاتهم أمام لجنة الحكام الرئيسية وملايين المشاهدين.



وتعد أهم شروط المسابقة ألا يزيد عمر الشركة عن ثلاث سنوات وألا يزيد عمر أحد مؤسسيها عن 35 عاما على الأقل، وأن يكون لديها سجل تجاري أو منتج تجريبي على الأقل.



كما أعلنت CBC أيضا أنها ستكشف قريبا عن شراكات جديدة ستفتح آفاقا كبيرة أمام الشركات المتسابقة في البرنامج.



الجديد في المسابقة هذا العام أنها ستكون عبارة عن حلقة خاصة أسبوعية كاملة تقدمها الإعلامية لميس الحديدي كل أربعاء في نفس موعد برنامجها الشهير "هنا العاصمة" وستكون هناك جائزة مالية للفائز في كل أسبوع وجائزة مالية كبرى للشركة الفائزة بالمسابقة في حلقة الفاينال كما تم تطوير فورمات البرنامج ليصبح أكثر تشويقًا.

