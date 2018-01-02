محمد فودة يكتب: الأسئلة الممنوعة حول صفقة «استاد الأهلى»

يبدو أن الكابتن محمود الخطيب أراد أن يحدو حدو «الفراعنة»، فاختار أسوأ صفقة وهى: «محو إنجازات من سبقه»، فالمعروف أن «الفراعنة» حينما كان يتولى أحدهم منصبًا فإنه يمحو على الفور إنجازات سابقيه، وعلى نفس الطريق قرر «بيبو» تجاهل ما أنجزه المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي.

لم تقتصر «فعلة» الخطيب على التجاهل فحسب، بل تعمد إهدار الملايين التي تم صرفها في دراسات الجدوى لمشروعات كان النادي بصدد تنفيذها، ومنها على سبيل المثال مشروع «استاد القرن» الذي كان المهندس طاهر قاب قوسين أو أدنى من تنفيذه.



لماذا تجاهلت المستثمرين المصريين؟.. وما سبب تعمدك عدم إعلان المشروع وقت الانتخابات؟

أتذكر أنه حينما زار المهندس نجيب ساويرس النادى الأهلى لإعلان دعمه للمهندس محمود طاهر فى انتخابات رئاسة النادى آنذاك، قامت الدنيا ولم تقعد، وانبرى الإعلامى المزيف المضلل فى الدفاع عن النادى، وساندته «شلة» من بعض الإعلاميين المأجورين وأصحاب الضمائر السوداء، وأطلقوا الشائعات التى سرت كالنار فى الهشيم بأن «طاهر» سيبيع النادى إلى صديقه المهندس نجيب ساويرس.

وقتها صدّق البعض تلك الخرافات، واعتبروا أن «طاهر» سيتسبب فى إهدار تاريخ الأهلى ببيعه، رغم أن هذا الأمر لم يكن واردًا على الإطلاق، ولم يفكر، ولو للحظة، واحدة فى هذا الكلام «الفارغ» الذى حرصت تلك «الشلة» من الإعلاميين، أصحاب المصالح الخاصة، الذين تربطهم علاقة صداقة وثيقة مع «الخطيب»، على ترويجه.

واستهدف ترويج تلك الشائعة تشويه صورة المهندس طاهر الذى كان قد أعلن آنذاك عن «مشروع القرن»، الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ القلعة الحمراء، وعقد الرجل العزم على تنفيد هذا المشروع لصالح النادى دون اللجوء إلى شراكات خارجية.

ورغم كل ذلك، فاجأنا الآن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وعلى الهواء مباشرة، من خلال مؤتمر صحفى كبير يليق باسم ومكانة النادى، بأن «المفاجأة» التى ظل على مدى ٢٤ ساعة وهو يشوق الجمهور بها، هى إنشاء مجمع كامل يضم استاد الأهلى ومتاحف ومستشفى وفندقًا، لافتًا إلى أنه يهدف إلى أن يكون الاستاد من أفضل ١٠ على مستوى العالم إن لم يكن أفضلها، وأنه سيكون مجموعة منشآت رياضية متكاملة وليس «استاد فقط».

وكانت المفاجأة الكبرى فى الإعلان، هى تولى مجموعة من المستثمرين العرب مهمة تنفيذ هذا المشروع، على مرحلتين، تشمل الأولى العمليات الإنشائية فى الاستاد «يسع ٦٠ ألف متفرج» والفندق، وملعب الرماية، وملاعب الأكاديمية.

فيما تشمل المرحلة الثانية بقية أعمال الاستاد الذى سيضم مناطق علوية للملعب ومنطقة مخصصة لأكاديمية الأهلى ومنطقة أخرى لميدان الرماية ومنطقة للترفيه والثقافة.

واللافت للنظر أن هذا المشروع سيقام بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٠ عامًا، حتى يضمن المستثمرون تحقيق أكبر عائد مالى فى تلك المدة.

وهنا أتوقف طويلًا أمام ما حدث وما سيحدث فى هذا الشأن، وأتوجه إلى الكابتن محمود الخطيب بـ«٥ أسئلة مهمة»، أرى أنه يجب عليه أن يتحلى بقدر من الشفافية ويخرج علينا بإجابات شافية تكشف كل هذا الغموض الذى يحيط بصفقة استاد الأهلى وسر علاقة المال العربى بنادى القرن فى هذا التوقيت بالذات.

التساؤل الأول: فى بداية حملتك الانتخابية رفعت شعار: «بيبو جى يصالح مش بتاع مصالح».. فلماذا كان أول مشروعاتك يتضمن مشاركة مع رجال أعمال عرب وليس مصريين؟.. فمع الاحترام الكامل للأشقاء العرب إلا أننى أرى أن فتح الباب على مصراعيه أمام استثمارات خارجية قد تكون له أبعاده الضارة على المدى البعيد، وهنا تكمن أهمية، بل ضرورة، أن تكون الاستثمارات «مصرية بالكامل»، فالاستثمار مع رجال أعمال مصريين يُعد نوعًا من الاستقرار النسبى فى هذا الشأن.

التساؤل الثانى: أعود أيضًا إلى الوراء، وتحديدًا إلى الفترة التى سبقت إجراء الانتخابات لأتساءل: ما سر تراجعك عن مشروع الاستاد المعلن وقت الحملة الانتخابية، والدخول فى مشروع جديد بشراكة مع رجال أعمال عرب الآن؟

أليست الشجاعة الأدبية تقتضى منك أن تعلن عن نواياك فى هذا المشروع بشكل يليق بشخص كان يسعى للجلوس على كرسى رئيس القلعة الحمراء وجلس عليه بالفعل؟، وهل هذا الغموض فى عدم الإعلان عن تلك النية يرجع لكونك تعلم جيدًا أن هذا التوجه، إن أفصحت عنه، كان سيقابله أعضاء الجمعية العمومية بالرفض فبادرت بتلك المناورة ورفضت الإفصاح عن نواياك التى أصبحت على المكشوف الآن، بعد أن حققت ما كنت تصبو إليه وهو الفوز برئاسة الأهلى؟



لماذا قبلت شرط «حق الانتفاع» لـ20 عامًا وأهدرت ملايين الجنيهات بتجاهل «دراسات طاهر»؟

التساؤل الثالث: ربما يكون شديد التخصص، لكن أسأله وأنتظر إجابة منك تكون واضحة ومحددة، وهو: ما السند القانونى لمنح حق انتفاع هذا الاستاد لرجال أعمال عرب لمدة٢٠ عامًا؟، أليس هذا التصرف من جانبك يعد بمثابة إهدار لمشروع كبير؟، هل بعد الـ٢٠ عامًا سيتبقى شىء من هذا المشروع العملاق؟

بكل تأكيد سيحرص أى مستثمر على أن يحصل على أكبر قدر من الاستفادة، وبالطبع فإن المشروع سيعود للنادى الأهلى بعد ٢٠ عامًا وهو عبارة عن «أطلال مشروع»، فالمستثمر على مدى هذه السنوات سيضع نصب عينيه استراتيجية محددة، وهى كيف يسترجع أمواله أضعافًا مضاعفة قبل انتهاء فترة حق الانتفاع؟.

التساؤل الرابع لا يتطلب أن تتحلى بالشجاعة فى الرد وحسب، بل يتطلب أن تكون موضوعيًا فى إجابتك، فإننى هنا أذكرك بأنك بعد النجاح فى الانتخابات وفوزك برئاسة النادى الأهلى كنت أعلنت عن استكمال مشروعات المهندس محمود طاهر التى كان بدأ بالفعل فى تنفيذ معظمها، فلماذا أهدرت كل الدراسات الفنية لمجلس الإدارة السابق التى تم إعدادها مقابل ملايين الجنيهات وخاصة بـ«مشروع الاستاد»؟

أما التساؤل الخامس، فأوجهه لك وأنا على يقين أن مستشاريك ومن هم يُصورون لك الأشياء على غير حقيقتها قد أخفوا عنك تلك المسألة، وهو: إذا كان قانون الرياضة قد نص على عدم سيطرة الشريك الأجنبى على الشركة الرياضية للنادى الأهلى فكيف نضمن عدم مخالفة نص القانون؟، وكيف نكون على يقين من عدم هيمنة رجال الأعمال العرب على النسبة الكبرى للأسهم بالشركة الرياضية؟

كيف نضمن ذلك فى ظل أن الأمر كله يحيطه الغموض وعدم وضوح الرؤية وسط هذه الرغبة العارمة منك ومن مجلس الإدارة الموقر للسعى جاهدًا نحو الأضواء وتحقيق الشو الإعلامى، كما أن هذا التساؤل المتعلق بالنواحى القانونية يقودنا إلى الحديث عن الرقابة المالية وكيف يمكن أن تكون لضمان السيطرة على المال العربى الذى سيتدفق لإنجاز «مشروع القرن»؟، ومن سيراقب هذا المال؟.

وبعد كل ما قيل حول هذا الموضوع المثير للتساؤلات: أين الإعلامى المزيف الذى كان، ومايزال، يُصدعنا بأكاذيبه ودفاعه المستميت عن محمود الخطيب؟، أليس من العار السكوت على تلك التصرفات التى تعد مثالًا صريحًا على إهدار المال العام حينما يتم ترك دراسات الجدوى التى تكلفت الملايين لتظل هكذا حبيسة الأدراج؟.

وأين وطنية هذا الإعلامى الذى دخل مجال الإعلام على كبر، وهو للأسف الشديد لا يمتلك الأدوات التى تؤهله لأن يكون إعلاميًا بمعنى الكلمة، فجُل كلامه سطحى ويفتقد للعمق ووضوح الرؤية؟

أين هذا الإعلامى «الموتور» وهو يرى إقحام مستثمرين عرب فى مشروع يجب أن يكون مصريًا خالصًا، وأن يظل بعيدًا عن التوازنات الانتخابية، لأنه ليس مجرد مشروع استثمارى فحسب، بل هو كيان قومى يتطلب بل يفرض آليات محددة وضرورية تضمن له أن يظل مصريًا خالصًا؟.

إننى، وإن كنت أقدر الكابتن محمود الخطيب، أشعر بمرارة وأنا أراه يعبث بتاريخ النادى الأهلى العريق على هذا النحو من عدم وجود استراتيجية محددة يسير من خلالها نحو تحقيق متطلبات جمهور القلعة الحمراء.