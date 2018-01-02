الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ بشأن إيران

أعلنت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مساء اليوم، دعوة بلادها إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان حول إيران.



وأضافت هايلي: «يجب ألا نصمت.. الشعب الإيراني يصرخ مطالبًا بالحرية»، وذلك حسب ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.



وأكدت المسئولة الأمريكية، أن النظام الإيراني يحاول الآن كالمعتاد الترويج إلى أن هذه التظاهرات جاءت بدعم أعداء إيران في الخارج، لكن هذا لن يجدى هذه المرة مع الشعب الإيراني الذي خرج ضد الديكتاتوريين.