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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 09:11 م

نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)

نقيب المهندسين يشارك
الحسين عبيد
dostor.org/2009660

شارك المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور حماد عبدالله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم الثلاثاء، نقابة المهندسين في المنوفية برئاسة الدكتور مهندس شبل ضحا، احتفالها بـ«يوم العلم»، لتكريم أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراة، في حضور الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، وأعضاء البرلمان، والعديد من الشخصيات النقابية والقيادية والتنفيذية والجامعية بالمحافظة.

وفي مستهل كلمته، قدَّم «النبراوي»، التحية للمكرمين، مشددًا على أنَّ نقابة المهندسين تعمل وتؤكد دائمًا على قضيتين رئيسيتين لا يمكن الابتعاد عنهما وهما الارتقاء بالمهنة والمهندس، مؤكدًا أنَّ النقابة كانت وستظل مدافعة عن مهنة الهندسة وحقوق المهندسين، مستطردًا: «لنا مواقف محددة قد تختلف مع البعض منها قضية التعليم الهندسس، وستظل النقابة مدافعة عنها حرصًا على مصلحة المهنة».

وعبر نقيب المهندسين عن سعادته للتطور الكبير الذي بدأت ملامحه في الظهور على مبنى نقابة المهندسين بالمنوفية، مشيرا إلى أنَّ هذه الإنشاءات ستنقل النقابة إلى مكانة أخرى، لتكون نقابة المهندسين بالمنوفية كما هو معهود منها في المقدمة دائمًا.

واختتم النبراوى كلمته بالتأكيد: أن مصر في حسن حال وستظل في تقدما دائمًا وستعبر كل الصعاب، وستظل في أفضل مكانة بفضل أبنائها وقيادتها.

نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)
نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)
نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)
نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)
نقيب المهندسين يشارك «نقابة بالمنوفية» احتفالها بـ«يوم العلم» (صور)
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