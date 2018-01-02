«تنظيم الأسرة» تطلق الحملة الاستراتيجية للصحة الإنجابية في المنيا

تنظم إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالمنيا، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان وعصام البديوي محافظ المنيا، حملة استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة المنيا خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير من العام الحالي تحت شعار (تنمية مصر.. طفلين وبس).



وأكد الدكتور شنطوري إمام مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة، أن الحملة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان وتنفيذا لتوصيات رئاسة الوزراء للمحافظين كل في محافظته لتحريك المجتمع ورفع الوعي بالقضايا السكانية وتبني حلول مجتمعية موحدة لإصلاح العدالة ومحاربة الانفجار السكاني المرتقب يوم تنفيذ الحملة في كل مراكز المنيا.