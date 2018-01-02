طلاب فلسطينيون يقاطعون محاضرة سعد الدين إبراهيم: خائن وعميل (فيديو)

قاطع طلاب فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة للدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، في جامعة «تل أبيب»، احتجاجًا على تطبيعه مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة «شهاب» الفلسطينية.



ونشرت الوكالة، فيديو يظهر ترديد الشبان الفلسطينيين عبارات منددة بموقف «إبراهيم» منها: "ما تقوم به اسمه تطبيع أنت خائن.. أنت مطبع عميل».



وقال الطلاب: إنَّ الشعب المصري بريء منه ولا يمثله، موضحين «العشب المصري بريء من موقفك ومن أمثالك.. التطبيع خيانة».



وسافر سعد الدين إبراهيم، إلى تل أبيب اليوم، لإلقاء محاضرة في مركز موشيه ديان التابع لجامعة تل أبيب، تحت عنوان «الاضطرابات السياسية في مصر: إعادة النظر في التاريخ».



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