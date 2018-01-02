البطريرك لويس: يجب تجريم الخطاب الديني التحريضي

قال البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكلدان في العراق، إن أمنيات مسيحيي العراق تتلخص في أن يعم السلام والاستقرار البلاد وعموم المنطقة.



وقال في كلمته للموقع الرسمي الصادر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام: «في ظل أن الاحتفال بميلاد السيد المسيج هذا العام في العراق صاحبه مظاهر من البهجة وتعليق الزينة في الميادين ما يثبت أن ميلاد السيد المسيح ليس للمسيحيين وحدهم بل للجميع ولكل محبي السلام».



وأضاف: «أنه في ضوء ما سبق نتمنى أن تسود البلاد الوحدة وأن يقام النظام المدني الذي يحترم القيم الانسانية والدينية العامة، ويضمن المساواة الكاملة لكل عراقي بحيث يتمثل الجميع في الساسية دون تفرقة على أساس الدين».



وأكد بطريرك الكنيسة الكلدانية خلال كلمته على موقع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، أنه حتى تعود العراق لسابق عهدها لابد أن يتم تجريم الخطاب الديني التحريضي وتنقية المناهج الدراسية من كل ما يزرع الفتنة ويحث على العنف ويفتت النسيج الوطني المتعدد، هذا بجانب ضرورة القضاء الجدي على الفساد الذي طال أدق تفاصيل الحياة- بحسب قوله.