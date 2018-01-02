حبس 5 لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، حبس 5 متهمين بسرقة طني حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت وحدة من مباحث قسم شرطة بدر، ضبطت «محمد. ع» و«أحمد. ع» و«عبدالرشيد. ف» و«سعد. م» و«سيد. ع» أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل محملًا عليها كمية من حديد التسليح تزن 2 طن.



ولدى ضبطهم، اعترف الأول بسرقة المضبوطات من موقع تحت الإنشاء، وأنَّه استغل عدم وجود حراسة على الموقع فاستعان بباقي المضبوطين في نقل وتحميل المضبوطات على سيارته دون علمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

