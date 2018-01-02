القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:38 م

بالفيديو.. المجمعات الاستهلاكية تطبق قرار «تدوين الأسعار» على السلع
02:05 م

«الإدارى» يقضى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى لـ«حل مجلس النواب»
01:46 م

إقامة الصلوات للنزلاء الأقباط في سجن بورسعيد
12:53 م

صديق العريس يقتل شابًّا فى الفيوم للمُجاملة
07:58 ص

موعد مباراة الأهلى والنصر اليوم الثلاثاء
07:50 ص

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض رابعة»
07:30 ص

«محرقة» سيارات واعتقال 510 أشخاص في ليلة رأس السنة بباريس
01:52 ص

«Jumanji» يحقق إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي
01:14 ص

قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي
08:00 م

«الدستور» مع أول فريق كرة لـ«ذوى القدم الواحدة»: «صلاح قدوتنا»
07:52 م

القصة الكاملة لمقتل شقيقين في هجوم مسلح على محل خمور بالعمرانية
12:25 م

الصين تطرح طائرة عسكرية بدون طيار بمعايير فائقة
حوادث
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:58 م

حبس 5 لاتهامهم بسرقة 2 طن حديد في القاهرة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2009649

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، حبس 5 متهمين بسرقة طني حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت وحدة من مباحث قسم شرطة بدر، ضبطت «محمد. ع» و«أحمد. ع» و«عبدالرشيد. ف» و«سعد. م» و«سيد. ع» أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل محملًا عليها كمية من حديد التسليح تزن 2 طن.

ولدى ضبطهم، اعترف الأول بسرقة المضبوطات من موقع تحت الإنشاء، وأنَّه استغل عدم وجود حراسة على الموقع فاستعان بباقي المضبوطين في نقل وتحميل المضبوطات على سيارته دون علمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

حبس 3 متهمين بسرقة بلاعات الصرف الصحي في التجمع الأول

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم طِنَّيْن من حديد التسليح المسروق فى بدر

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

«الإدارى» يقضى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى لـ«حل مجلس النواب»

منذ حوالي 8 ساعات

إقامة الصلوات للنزلاء الأقباط في سجن بورسعيد

منذ حوالي 9 ساعات

صديق العريس يقتل شابًّا فى الفيوم للمُجاملة

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض رابعة»

منذ يوم

القصة الكاملة لمقتل شقيقين في هجوم مسلح على محل خمور بالعمرانية

منذ يوم

ضبط 9 قضايا لحوم حمير فى 2017

الآن

آخرها زيارة «تل أبيب».. مواقف أثارت الجدل لـ«سعد الدين إبراهيم»

يوسف زيدان يتعهد: «في 2018.. سأحرك السواكن وأخلخل الكوابت»

«عاشور» لـ«الشهر العقاري»: كارنيهات المحامين سارية حتى 31 مارس 2018

«آية حمزتوفا».. مسلمة تترشح في الانتخابات الرئاسية الروسية

الأكثر قراءة

رسميًا.. مصر تغادر مجلس الأمن الدولي

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

ألبومات الصور

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا يفتتح معرض «فى حب مصر» لختام أنشطة التربية الفنية

وزير الزراعة يكرم الفلاحين أصحاب أعلى إنتاجية

«الإسكان» تجرى قرعة سكن مصر

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

الأكثر قراءة

رسميًا.. مصر تغادر مجلس الأمن الدولي

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

كشكول

النائبة ماجدة نصر: مشكلة "كتاب التاريخ" لم تصل البرلمان

أولياء الأمور يحملون "الوزارة" مسئولية أزمة "تاريخ" الثالث الثانوي

مستشار"الدراسات الاجتماعية" السابق يكشف حقيقة أزمة "كتاب التاريخ" المُعدًل

"حجازي" يتابع امتحانات المحافظات بالفيديو كونفرانس

"نهى حواش" مديرا لمركز خدمات البرديات بآداب عين شمس

ads
منوعات

مباراة الأهلى والنصر فى الدورى العام

دراسة تحذر من ارتفاع درجة الحرارة: «ستصاب بالجفاف»

الالتهاب الرئوي يصيب نجل «كيم كاردشيان» في بداية 2018

المثقف

النمنم يواجه ادعاءات يوسف زيدان بكراسات تاريخية

ولاد الكار

وفد «الإذاعيين الأفارقة» يزور أستديو «ممدوح الليثي» بماسبيرو

الأبراج اليوم

«النداء الأخير للطيارة».. أبراج ستسمع تلك العبارة في ٢٠١٨

الصحة

دراسة: سكان الدول الغنية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الدستور على فيسبوك
ads