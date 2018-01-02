تكريم هاني شاكر وإيهاب فهمي في ختام مهرجان «الموسيقى والغناء» غدًا

تنظم إدارة النشاط الفني بجامعة عين شمس، حفل ختام مهرجاني «الموسيقى والغناء» و«المسرح»، من أجل توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين، غدًا الأربعاء، على مسرح الجامعة في السادسة مساءً.



وتكرِّم الجامعة، أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، والفنان ايهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بالإضافة إلى توزيعهم الجوائز على الطلاب الفائزين.

