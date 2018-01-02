القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:38 م

بالفيديو.. المجمعات الاستهلاكية تطبق قرار «تدوين الأسعار» على السلع
02:05 م

«الإدارى» يقضى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى لـ«حل مجلس النواب»
01:46 م

إقامة الصلوات للنزلاء الأقباط في سجن بورسعيد
12:53 م

صديق العريس يقتل شابًّا فى الفيوم للمُجاملة
07:58 ص

موعد مباراة الأهلى والنصر اليوم الثلاثاء
07:50 ص

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض رابعة»
07:30 ص

«محرقة» سيارات واعتقال 510 أشخاص في ليلة رأس السنة بباريس
01:52 ص

«Jumanji» يحقق إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي
01:14 ص

قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي
08:00 م

«الدستور» مع أول فريق كرة لـ«ذوى القدم الواحدة»: «صلاح قدوتنا»
07:52 م

القصة الكاملة لمقتل شقيقين في هجوم مسلح على محل خمور بالعمرانية
12:25 م

الصين تطرح طائرة عسكرية بدون طيار بمعايير فائقة
فن
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:54 م

تكريم هاني شاكر وإيهاب فهمي في ختام مهرجان «الموسيقى والغناء» غدًا

هاني شاكر
هاني شاكر
إخاء شعراوى
dostor.org/2009644

تنظم إدارة النشاط الفني بجامعة عين شمس، حفل ختام مهرجاني «الموسيقى والغناء» و«المسرح»، من أجل توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين، غدًا الأربعاء، على مسرح الجامعة في السادسة مساءً.

وتكرِّم الجامعة، أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، والفنان ايهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بالإضافة إلى توزيعهم الجوائز على الطلاب الفائزين.

موضوعات متعلقة

3 يناير.. حفل ختام مهرجان الموسيقى والغناء بجامعة عين شمس

تكريم محمود ياسين ومحمد رياض بجامعة عين شمس.. الأربعاء

غدًا.. تكريم محمد رياض في جامعة عين شمس

غدًا.. حفل ختام مهرجان الموسيقى والغناء والمسرح بجامعة عين شمس

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

«Jumanji» يحقق إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي

منذ اسبوع

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

منذ 9 شهر

تعرف على موعد أولى حلقات الموسم الخامس لـ«مسرح مصر»

منذ 9 شهر

ريهام سعيد: معظم الستات المطلقات بتصاحب أو تتجوز عرفي إنما أنا لأ

الآن

آخرها زيارة «تل أبيب».. مواقف أثارت الجدل لـ«سعد الدين إبراهيم»

يوسف زيدان يتعهد: «في 2018.. سأحرك السواكن وأخلخل الكوابت»

«عاشور» لـ«الشهر العقاري»: كارنيهات المحامين سارية حتى 31 مارس 2018

«آية حمزتوفا».. مسلمة تترشح في الانتخابات الرئاسية الروسية

الأكثر قراءة

رسميًا.. مصر تغادر مجلس الأمن الدولي

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

ألبومات الصور

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا يفتتح معرض «فى حب مصر» لختام أنشطة التربية الفنية

وزير الزراعة يكرم الفلاحين أصحاب أعلى إنتاجية

«الإسكان» تجرى قرعة سكن مصر

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

الأكثر قراءة

رسميًا.. مصر تغادر مجلس الأمن الدولي

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

كشكول

النائبة ماجدة نصر: أزمة "كتاب التاريخ" لم تصل البرلمان

أولياء الأمور يحملون "الوزارة" مسئولية أزمة "تاريخ" الثالث الثانوي

مستشار"الدراسات الاجتماعية" السابق يكشف حقيقة أزمة "كتاب التاريخ" المُعدًل

"حجازي" يتابع امتحانات المحافظات بالفيديو كونفرانس

"نهى حواش" مديرا لمركز خدمات البرديات بآداب عين شمس

ads
منوعات

مباراة الأهلى والنصر فى الدورى العام

دراسة تحذر من ارتفاع درجة الحرارة: «ستصاب بالجفاف»

الالتهاب الرئوي يصيب نجل «كيم كاردشيان» في بداية 2018

المثقف

النمنم يواجه ادعاءات يوسف زيدان بكراسات تاريخية

ولاد الكار

وفد «الإذاعيين الأفارقة» يزور أستديو «ممدوح الليثي» بماسبيرو

الأبراج اليوم

«النداء الأخير للطيارة».. أبراج ستسمع تلك العبارة في ٢٠١٨

الصحة

دراسة: سكان الدول الغنية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الدستور على فيسبوك
ads