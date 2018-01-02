21 يناير.. المؤتمر السنوي لـ«الضرائب»

تعقد مصلحة الضرائب، مؤتمرها السنوي يوم 21 يناير، تحت رعاية عمرو الجارحي، وزير المالية، وفي حضور نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير.

ويناقش المؤتمر، تفاصيل السياسات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وتقييم قانون القيمة المضافة بعد عام من تطبيقه، وكذلك مشروع قانون السياسات الضريبية.

