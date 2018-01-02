رئيس «العجوزة»: موظفو الحي لم يهددوا العاملين بمستشفى «الإعلاميين»

نفى اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة في الجيزة، ما تردد بشأن قيام الموظفين في الحي بتهديد العاملين في مستشفى «الإعلاميين» على خلفية رفضهم دخول موظفي الحي لرؤية زميلتهم في غير المواعيد الرسمية للزيارة.



وقال «الشبكشي» لـ«الدستور»، إنَّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن موظفي الحي عندما ذهبوا إلى المستشفى ومُنِعوا من الدخول لأنها مواعيد غير رسمية للزيارة، انصرفوا وعادوا إلى مكان عملهم بالحي، دون الاحتكاك بموظفي المستشفى.

