القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:46 م

صرف معاش ضماني لإحدى السيدات لديها 4 توائم في الدقهلية

صرف معاش ضماني لإحدى
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2009640

قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم، صرف معاش ضماني لإحدى السيدات لديها 4 توائم، موجهًا وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للتوائم الأربعة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي تسجيلها في برنامج "تكافل وكرامة".

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمواطنين، اليوم الثلاثاء، الذى تم خلاله استعراض ومناقشة مطالب واحتياجات 32 مواطنًا من مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة التي تنوعت مطالبهم بين الفردية والعامة.

واستجاب المحافظ، لمطلب أحد الشباب من الصم والبكم هو وزوجته بتوفير فرصتي عمل لهما بجمعية تنمية المجتمع باليوسيفية مركز بني عبيد وتسجيلهما بتكافل وكرامة ومتابعة حالتهم ضمن الحالات الإنسانية، وسلم أحد المواطنين المعاقين كرسي متحرك لظروفه الصحية.

صرف معاش ضماني لإحدى السيدات لديها 4 توائم في الدقهلية
صرف معاش ضماني لإحدى السيدات لديها 4 توائم في الدقهلية
صرف معاش ضماني لإحدى السيدات لديها 4 توائم في الدقهلية
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