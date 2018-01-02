القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:43 م

وفد «الإذاعيين الأفارقة» يزور أستديو «ممدوح الليثي» بماسبيرو

وفد «الإذاعيين الأفارقة»
وليد صلاح
dostor.org/2009639

اصطحب المهندس إيهاب عمر مهندس مشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية المتخصصين في مجال الهندسة الإذاعية بالدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مجال التدريب الهندسي، في زيارة عملية لأستديو 10 المعروف باسم أستديو «ممدوح الليثي»، والذي يعد من أكبر أستديوهات الشرق الأوسط.

تهدف الزيارة إلى تعريف الأفارقة بتجهيزات الأستديوهات الصوتية والمرئية بشكل عملي إلى جانب دخول البلاتوهات والتعرف على كواليس العمل التليفزيوني والتجهيزات التي يقوم بها طاقم العمل الفني من وراء الكاميرات بالإضافة إلى التعرف على أجهزة الإضاءة والصوت والكاميرات وكنسول التصوير لما يحتويه عليه ذلك الأستديو من أحدث الأجهزة المتخصصة كما أنه كبر حجمه يسمح بتصوير أكثر من برنامج في نفس البلاتوه.

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