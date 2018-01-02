وصول ماجد الكدواني العرض الخاص لـ«طلق صناعي» (صور)

وصل الفنان ماجد الكدواني، منذ قليل، إلى مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، لحضور العرض الخاص لفيلم "طلق صناعي".



وحرص الجمهور على الالتفاف حول الكدواني لالتقاط الصور التذكارية، ويطرح فيلم طلق صناعي بالسينمات غدا عقب انتهاء المشاكل الرقابية حول العمل.



"طلق صناعي" بطولة ماجد الكدواني، وحورية فرغلي ومي كساب وسيد رجب، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإنتاج نيو سنشري.