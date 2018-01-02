القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:37 م

خالد منتصر يقدم برنامج «يتفكرون» على شاشة «الغد» 16 يناير

خالد منتصر يقدم برنامج
إخاء شعراوى
dostor.org/2009635

أعلنت قناة «الغد» الإخبارية، عن إطلاق برنامج «يتفكرون» للدكتور خالد منتصر، بداية من يوم 16 يناير، أسبوعيًا.

وقال الإعلامي أحمد حزوري القائم بأعمال رئيس القناة، إنَّ البرنامج يضيف مساحة جديدة من التنوير ويتصدى للأفكار المتطرفة في إطار الدور الهادف للإعلام العربي، ويستضيف مجموعة من المفكرين من مختلف الأقطار العربية بينهم الدكتور سعيد بن سعيد العلوي من المغرب، والدكتور جابر عصفور من مصر، والدكتور عبد الله ولد أباه من موريتانيا، والدكتور عمار علي حسن من مصر، والدكتور نادر حمامي من تونس، والدكتورة نايلة أبي نادر من لبنان، والدكتور عامر الحافي من الأردن، والدكتور عقيل إبراهيم من العراق، والدكتورة زاهية بنت سالم من تونس، والدكتور ناجح إبراهيم من مصر.

إلى ذلك، قال الدكتور خالد منتصر، إن البرنامج يناقش ما نتصوره بديهيات، وما يعرضه الإسلام السياسي مثل أفكار الخلافة، والجهاد، وتكفير الآخر، وعلاقة الدين بالفن والجمال، ومفاهيم أخرى تغذي الفكر الفاشي المتطرف؛ منها الولاء والبراء وأفكار أخرى يسلط البرنامج عليها الضوء بحيث يطرح أسئلة جزرية مهمة؛ هل نحتاج مجرد تغيير في الخطاب؟ أم الفكر الديني؟ وهل خلق الدين لخدمة الإنسان؟ أم خلق الإنسان لخدمة الدين؟، وما الفرق بين الدين والتدين؟ وهل يحق لإنسان أن يحتكر فهم الدين؟.

خالد منتصر يقدم برنامج «يتفكرون» على شاشة «الغد» 16 يناير
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