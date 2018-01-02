التليفزيون الإيرانى: مقتل 9 الليلة الماضية فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة

بالصور.. زوجة وائل جسار تخطف الأنظار فى حفل رأس السنة

خطفت ميراي مقدسي، زوجة المطرب وائل جسار، الأضواء خلال إحيائه حفل ليلة رأس السنة، مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى. وحرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع جسار وزوجته، طوال الحفل الذي ...