التليفزيون الإيرانى: مقتل 9 الليلة الماضية فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة
أفاد التليفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء بسقوط تسعة قتلى الليلة الماضية في أنحاء متفرقة من البلاد مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة.
أفاد التليفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء بسقوط تسعة قتلى الليلة الماضية في أنحاء متفرقة من البلاد مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة.
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