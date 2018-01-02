حماس تشكل لجنة لقيادة الانتفاضة

نقلت صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر فلسطينية القول إن حركة حماس شكلت لجنة يرأسها قياديون بارزون من الحركة، مهمتها تفعيل الانتفاضة وقيادتها نحو الديمومة والاستمرار والتصاعد، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقالت المصادر إن اللجنة ستتعاون مع الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن، خصوصًا حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهدف وضع خطط وخطوات عملية لتشكيل قيادة موحدة للانتفاضة وتصعيدها في محاكاة لـ «القيادة الوطنية الموحدة» التي شكلتها الفصائل في الانتفاضة الأولى عام 1987، واستمرت حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.



وأوضحت المصادر أن حماس تسعى مع الكل الفلسطيني إلى إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإسقاط قرار ترامب.



إلى ذلك، قالت المصادر إن حماس تدرس المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحركة لم تتلق دعوة رسمية حتى الآن، بل دعوة شفهية وجهها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال اجتماعهما في غزة في السابع من الشهر الماضي.