الرئيس الفرنسى يزور الصين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبدأ الاسبوع المقبل، زيارة لدولة إلى الصين تستمر ثلاثة ايام وستكون زيارته الرسمية الأولى إلى هذا البلد.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة ليو كانج، أنّ الدعوة لزيارة بكين وجهها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى نظيره الفرنسي، وأن الأخير وافق على تلبيتها من 8 حتي 10 يناير.



وماكرون الذي انتخب في مايو، سبق له وأن التقى نظيره الصيني في يوليو خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا.



ومن المقرر أن يبحث ماكرون خلال زيارته إلى الصين ملفات عديدة من بينها النزاع في سوريا والأزمة الكورية الشمالية.



وتعود آخر زيارة لرئيس فرنسي إلى الصين إلى أكتوبر 2015 حين كانت مفاتيح الإليزيه بيد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.



وكان ماكرون شدد الجمعة في رسالة إلى الشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد على الحاجة إلى العثور مجددا على الطموح الأوروبي لمواجهة الصين والولايات المتحدة.