توأمان يولدان في عامين مختلفين بأمريكا

في واقعة غريبة، وُلد توأمان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لكن في عامين مختلفين بل وشهرين ويومين مختلفين أيضا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الاثنين، أنه حسب تقديرات الأطباء، كان من المتوقع أن يولد التوأمين خواكين وإيتانا خيسوس، في 27 يناير 2018.



لكن الأم باغتتها آلام الولادة ليلة رأس السنة، فوضعت الطفل الأول خواكين الساعة 11:58 مساء 31 ديسمبر 2017، بينما وُلدت أخته التوأم إيتانا الساعة 00:16 من صباح يناير 2018، ليولد كل منهما في عام مختلف عن الآخر.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الأسرة، إن كلا من الطفلين والأم بصحة جيدة وانتقلوا إلى منزلهم في مدينة إيرليمارت بولاية كاليفورنيا.

