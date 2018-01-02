مقتل 14 مصليًا بالرصاص لدى عودتهم من كنيسة فى نيجيريا

قتل 14 مصليا على الأقل في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليهم النار لدى عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الإثنين، حسب مصدر أمني وآخر قريب لأحد الضحايا.



ووقع الهجوم المسلح في مدينة أوموكو التي تبعد حوالى 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطي الكبير وعاصمة ولاية ريفرز.



وقال مصدر أمني، طالبا عدم نشر اسمه، إن 14 شخصا قتلوا في مكان الهجوم، وأصيب 12 آخرون بالرصاص وقد نقلوا إلى المستشفى وهم يتلقون العلاج.



من جهته قال أحد أقرباء القتلى ويدعى أوغوشيو اولوبغو لوكالة فرانس برس، إن المسلحين أطلقوا النار على جمع من المؤمنين قرابة الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل.



أما المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز نامدي أوموني فأكد أن الشرطة أطلقت عملية أمنية للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الهجوم لم يتأكد حتى الساعة.