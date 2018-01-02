«أزهر جنوب سيناء» يشدد على ضوابط الامتحانات

شدد الشيخ جمال حبيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الثلاثاء، على منع دخول التليفون المحمول الى داخل لجان الامتحانات التى تنطلق يوم 11 يناير الجارى بـ38 لجنة بالمعاهد الأزهرية.



وقال حبيب إنّ المنطقة استعدت جيدا لامتحان الشهادتى الابتدائية والاعدادية؛ حيث يخوض 765 طالبا وطالبة الامتحانات من خلال 38 لجنة، مؤكدًا أن الامتحان تم وضعه من الكتاب المدرسى، وفى مستوى الطالب المتوسط، موجها بتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.



وطالب رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الازهرية بخصوص الامتحانات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب أثناء سير الامتحانات وتوافر المياه، باللجان مع وجود جميع العاملين بالمعهد اثناء الامتحان.