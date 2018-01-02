4 مسلحين يستولون على 60 ألف دولار من نزلاء فندق بمانيلا

ذكرت الشرطة الفلبينية أن أربعة مسلحين سرقوا ضيوف فندق في العاصمة مانيلا اليوم الثلاثاء، واستولوا على أكثر من 3ر3 مليون بيزو «66 ألف دولار» نقدا ومتعلقات شخصية.



وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة في الفندق اندفاع المشتبه فيهم نحو بهو فندق «ذا مابوهاي مانور» في ضاحية باساي بالعاصمة مانيلا ووجهوا أسلحتهم نحو الموظفين والضيوف.



واستولى اللصوص على أموال من مكتب الاستقبال بالفندق والضيوف، فضلا عن مجوهرات ومتعلقات شخصية، حسب مدير الفترة الليلية بالفندق، رودي دي جوزمان.



وتظهر اللقطات أن جوزمان تعرض لاعتداءات جسدية من قبل المشتبه فيهم، غير أن الشرطة قالت إن النزلاء لم يتضرر منهم أحد.



وقال مدير شرطة مانيلا أوسكار البايالدى إن ضباطه يحققون في الحادث ويدرسون اللقطات على أمل التعرف على المشتبه فيهم.



وتأتي هذا السرقة بعد سبعة أشهر تقريبا من مقتل 37 شخصا في كازينو مانيلا في منتجعات «ريزورتس وورلد مانيلا كازينو» على يد مسلح أشعل النار في نفسه عندما أطلق عليه حراس الأمن النار.