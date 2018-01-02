سول تعرض على بيونج يانج عقد محادثات رفيعة المستوى

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الثلاثاء أن سول عرضت إجراء محادثات رفيعة المستوى مع بيونج يانج يوم 9 يناير المقبل، بعد يوم من تقديم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لجارته الجنوبية التي يعتبرها خصما لدودا، «غصن زيتون» نادر خلال خطابه بمناسبة العام الجديد.



واقترح وزير شئون الوحدة الكوري الجنوبي أن يلتقي الجانبان في قرية بانمونجوم في المنطقة منزوعة السلاح لبحث مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونشانج للألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وأعرب كيم يوم الإثنين عن استعداده لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية وإرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في فبراير المقبل.



وردت كوريا الجنوبية على اقتراحه بالدعوة إلى الدبلوماسية والحوار.