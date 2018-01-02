طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا عسكريًا لحماس جنوبي قطاع غزة

أغارت طائرات إسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، على مجمع عسكري تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القصف جاء ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس.



وأكد المتحدث أن الجيش يعتبر حركة حماس هي المسئولة الوحيدة عما يحدث في قطاع غزة.



من جانبها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقع البحرية التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأدى القصف إلى وقوع أضرار مادية في الموقع دون الإعلان عن وقوع إصابات.