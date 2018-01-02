القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:19 ص

انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس جنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جنوب سيناء - زياد القلشى
dostor.org/2008835

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس جنوب سيناء والتي تستمر حتى الخميس 18 يناير الجاري.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن مدارس جنوب سيناء استقبلت، طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي عام وفني، بينما امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي ستنطلق الخميس 4 يناير الجاري، مضيفًا أن امتحان الصف السادس والشهادة الابتدائية سينطلق يوم السبت 13 يناير، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالعمل علي راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.

كما شدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن وضرورة تواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية، موضحًا أن هناك خطط بديلة لكافة حالات الطوارئ، مطالبًا أن تكون أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولا بأول.

وأشار إلى أن هناك غرفة للعمليات طوال فترة الامتحانات يشرف عليها وكيل المديرية مصطفى الزغبى لمتابعة الامتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة وضرورة تواجد موجه المادة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان في غرفة العمليات لتذليل كافة العقبات في الحال وتمني التوفيق للطلاب وتحقيق أعلى الدرجات.

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