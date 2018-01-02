القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:11 ص

حملة إعفاء جمركى تكرم كفيلًا سعوديًا ساعد مكفوله المصرى

تكرم كفيل سعودي
تكرم كفيل سعودي
وفاء علي
dostor.org/2008834

قررت حمله إعفاء جمركي فرع السعودية، تكريم رجل الأعمال السعودي عبدالله مناحي هداف للأعمال الطيبة التي قام بها تجاه مكفولة الشاب المصري هشام نبيل.

وأكد محمود شكل، مؤسس حملة إعفاء جمركي والمنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن التكريم جاء بعد المواقف الكبيرة التي قدمها الدكتور عبدالله تجاه هشام حيث وقف معه في أكثر من موقف وساعده في حل بعض الأمور المعقدة التى واجهته.

وأضاف شكل أن الدكتور عبدالله بمواقفه المميزة أرسل رسالة للعالم أن الإنسانية والإخوة مازلت موجودة.

حملة إعفاء جمركى تكرم كفيلًا سعوديًا ساعد مكفوله المصرى
حملة إعفاء جمركى تكرم كفيلًا سعوديًا ساعد مكفوله المصرى
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