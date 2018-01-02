مثلهم مثل بقية أبناء الشعب المصري، يدخل المصريون بالخارج إلى العام الجديد ٢٠١٨ حاملين أمنيات، منتظرين تحقيق طلبات، مؤكدين دعمهم المطلق للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أمنيات وأحلام المصريين بالخارج في العام الجديد 2018 حيث تواصلت اتصال مع نشطاء في العمل العام المصري في الخارج الذين كشفوا عن هذه الأمنيات، والذين أعلنوا عن مطالبهم.



وفي السياق بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا سفير السلام العالمي وحقوق الإنسان أنه الدستور ترصد أمنيات ومطالب المصريين بالخارج في العام الجديد:..فوز الرئيس في الإنتخابات القادمة.. السماح للمصريين بالخارج باستقدام حاجاتهم الخاصة..عقدمؤتمر لشباب المصريين بالخارج..التنسيق بين المؤسسات المصرية الاهلية في الخارج



مثلهم مثل بقية أبناء الشعب المصري، يدخل المصريون بالخارج إلى العام الجديد ٢٠١٨ حاملين أمنيات، منتظرين تحقيق طلبات، مؤكدين دعمهم المطلق للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أمنيات وأحلام المصريين بالخارج في العام الجديد 2018 حيث تواصلت اتصال مع نشطاء في العمل العام المصري في الخارج الذين كشفوا عن هذه الأمنيات، والذين أعلنوا عن مطالبهم.



وفي السياق بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا سفير السلام العالمي وحقوق الإنسان أنه يتمنى أول ما يتمنى أن يعم الأمن والأمان كل ربوع مصرنا الغالية، وأن تدحر قواتنا المسلحة والشرطة فلول الإرهابيين اللعينة، وأن يشهد هذا العام فوزا ساحقا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المزمع إقامتها في مارس من هذا العام لتستمر نهضة مصر الذي بدأها الرئيس، وكذلك نجني ثمار ما زرعه في ولايته الأولى.



وأضاف أنه يتمنى أن يشهد العام الجديد على مستوى العمل العام للمصريين بالخارج تنسيقا يليق بالزملاء الذين يتخذونه مجالا لهم، وأن يرتفعوا عن الخلافات التي تضر بالعمل العام، ويترفعوا على الصغائر التي يثيرها البعض، وفي ذلك فائدة كبيرة تعود على الجاليات المصرية بالخارج.



وذكر العبيدي أن مطلبه الرئيسي في العام الجديد أن تفتح وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بابها أمام الجميع وتلتقي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة بمن يرغب في لقائها، ومن ثم يمكن الوصول إلى صيغ مناسبة تجمع المصريين في الخارج تحت مظلتها، فاللقاءات لا يمكن أن تكون مضرة بحال من الأحوال، بل سيخرج منها أفكار نحقق ما نراه مناسبا، أما غيرها فيترك.



ومن ناحيته قال الدكتور محمود السلاموني رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج بهولندا أننا تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالعام الجديد ونتمنى لمصرنا الغالية التقدم والازدهار، كما نتمنى لأبناء الجالية المصرية في هولندا التكاتف والتلاحم لتصبح جالية مترابطة تليق باسم مصر كما تليق بما فيها من نماذج متميزة.



وأكد السلاموني أن يتمنى أن يشهد العام الجديد تنسيق أكبر بين المؤسسات المصرية الأهلية في الخارج والمؤسسات الحكومية في مصر، مؤكدا أن في ذلك فائدة كبيرة ستعود على الجانبين.



وطالب السلاموني بفتح الطريق أمام إيصال بعض المساعدات من أوروبا إلى مصر مثل الأجهزة الطبية المستخدمة، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه من يرغبون في تقديم مثل هذه المساعدات.



ومن المملكة العربية السعودية، قال نصر مطر رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج فى كل من مدينة الرياض والمدينة المنورة أننا نتمنى للشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الخير، وكذلك نتمنى لأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية تحقيق المزيد من النجاح والتفوق.



وأضاف مطر أن هناك مطالب كثيرة نتمنى ان تتحقق في هذا العام الجديد، منها ما هو من المملكة العربية السعودية وهو إلغاء الرسوم التي تم فرضها على العاملين الوافدين، ونتمنى أن تدخل المسئولين المصريين في ذلك، كما نطالب بتقديم تسهيلات للعاملين في الخارج، وخاصة هؤلاء العائدين بصفة نهائية وذلك بالسماح لهم باستقدام حاجاتهم الخاصة: من عفش وسيارة وما إلى ذلك، وكذلك نطالب بأن يتم تطبيق مظلة تأمينية للمصريين بالخارج لضمان حياة معقولة لمن يفقد عمله أو يعود قسرا للبلاد.



ومن دولة الكويت، قال محمود عشيش رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج بدولة الكويت أننا نتمنى الخير للشعب المصري الشعب دولة الكويت، كما نتمنى لأبناء الجالية المصرية في دولة الكويت كل التوفيق في أعمالهم وحياتهم.



وأضاف عشيش هناك العديد من المطالب التي نتمنى ان تتحقق في العام الجديد يأتي على رأسها الإعلان عن القانون الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج وأن يتم عرض هذا القانون لنقاش مجتمعي، لنصل لصيغة مناسبة.



وأشار إلى أنه لابد من تفعيل فكرة الكارت القنصلية الذي أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي كانت قد أكدت أنه سيتم من خلاله تقديم ميزات وخدمات خاصة للمصريين بالخارج.



وطالب أيضا بإقامة مؤتمر لشباب المصريين بالخارج تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك للتعرف على هؤلاء الشباب وربطهم بالوطن.



ومن جانبه، قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا إنه يتمنى لأبناء الجالية المصرية في النمسا مزيد من التفوق وتحقيق كل أمنياتهم، ورفع اسم مصر عاليا، وكذلك التوفيق للبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا برئاسة السفير عمر عامر.



وذكر بازينة أن مطلبه الأهم أن يترك من يشتغلون بالعمل العام بالخارج الصراعات التي يصنعها البعض، وأن يلتفتوا لما فيه الصالح العام وأن يتخذوا من اللغة الهادئة أسلوب حوار للوصول لأفضل شكل في التعامل، وهو ما سيفيد بكل تأكيد الجميع.



وأكد بازينة أهمية تواصل الأجهزة المعنية بالمصريين بالخارج مع أبناء الجالية للتعرف على مطالبهم والتي منها ضرورة التسهيل في الإجراءات الخاصة باستخراج المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي الذي فيه صعوبة شديدة، وكذلك استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.



، وأن يشهد هذا العام فوزا ساحقا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المزمع إقامتها في مارس من هذا العام لتستمر نهضة مصر الذي بدأها الرئيس، وكذلك نجني ثمار ما زرعه في ولايته الأولى.



وأضاف أنه يتمنى أن يشهد العام الجديد على مستوى العمل العام للمصريين بالخارج تنسيقا يليق بالزملاء الذين يتخذونه مجالا لهم، وأن يرتفعوا عن الخلافات التي تضر بالعمل العام، ويترفعوا على الصغائر التي يثيرها البعض، وفي ذلك فائدة كبيرة تعود على الجاليات المصرية بالخارج.



وذكر العبيدي أن مطلبه الرئيسي في العام الجديد أن تفتح وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بابها أمام الجميع وتلتقي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة بمن يرغب في لقائها، ومن ثم يمكن الوصول إلى صيغ مناسبة تجمع المصريين في الخارج تحت مظلتها، فاللقاءات لا يمكن أن تكون مضرة بحال من الأحوال، بل سيخرج منها أفكار نحقق ما نراه مناسبا، أما غيرها فيترك.



ومن ناحيته قال الدكتور محمود السلاموني رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج بهولندا أننا تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالعام الجديد ونتمنى لمصرنا الغالية التقدم والازدهار، كما نتمنى لأبناء الجالية المصرية في هولندا التكاتف والتلاحم لتصبح جالية مترابطة تليق باسم مصر كما تليق بما فيها من نماذج متميزة.



وأكد السلاموني أن يتمنى أن يشهد العام الجديد تنسيق أكبر بين المؤسسات المصرية الاهلية في الخارج والمؤسسات الحكومية في مصر، مؤكدا أن في ذلك فائدة كبيرة ستعود على الجانبين.



وطالب السلاموني بفتح الطريق أمام إيصال بعض المساعدات من أوروبا إلى مصر مثل الأجهزة الطبية المستخدمة، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه من يرغبون في تقديم مثل هذه المساعدات.



ومن المملكة العربية السعودية قال نصر مطر رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج فى كل من مدينة الرياض والمدينة المنورة أننا نتمنى للشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الخير، وكذلك نتمنى لأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية تحقيق المزيد من النجاح والتفوق.



وأضاف مطر أن هناك مطالب كثيرة نتمنى ان تتحقق في هذا العام الجديد، منها ما هو من المملكة العربية السعودية وهو إلغاء الرسوم التي تم فرضها على العاملين الوافدين، ونتمنى أن تدخل المسؤولين المصريين في ذلك، كما نطالب بتقديم تسهيلات للعاملين في الخارج، وخاصة هؤلاء العائدين بصفة نهائية وذلك بالسماح لهم باستقدام حاجاتهم الخاصة: من عفش وسيارة وما إلى ذلك، وكذلك نطالب بأن يتم تطبيق مظلة تأمينية للمصريين بالخارج لضمان حياة معقولة لمن يفقد عمله أو يعود قسرا للبلاد.



ومن دولة الكويت قال محمود عشيش رئيس فرع الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج بدولة الكويت أننا نتمنى الخير للشعب المصري الشعب دولة الكويت، كما نتمنى لأبناء الجالية المصرية في دولة الكويت كل التوفيق في أعمالهم وحياتهم.



وأضاف عشيش هناك العديد من المطالب التي نتمنى ان تتحقق في العام الجديد يأتي على رأسها الإعلان عن القانون الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج وأن يتم عرض هذا القانون لنقاش مجتمعي، لنصل لصيغة مناسبة.



واشار أنه لابد من تفعيل فكرة الكارت القنصلية الذي أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي كانت قد أكدت أنه سيتم من خلاله تقديم ميزات وخدمات خاصة للمصريين بالخارج.



وأيضا إقامة مؤتمر لشباب المصريين بالخارج تحت رعاية زوارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك للتعرف على هؤلاء الشباب وربطهم بالوطن.



ومن جانبه قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمساليوبن أنه يتمنى لأبناء الجالية المصرية في النمسا مزيد من التفوق وتحقيق كل أمنياتهم، ورفع اسم مصر عاليا، وكذلك التوفيق للبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا برئاسة السفير عمر عامر.



وذكر بازينة أن مطلبه الأهم أن يترك من يشتغلون بالعمل العام بالخارج الصراعات التي يصنعها البعض، وأن يلتفتوا لما فيه الصالح العام وأن يتخذوا من اللغة الهادئة أسلوب حوار للوصول لأفضل شكل في التعامل، وهو ما سيفيد بكل تأكيد الجميع.



وأكد بازينة على أهمية تواصل الأجهزة المعنية بالمصريين بالخارج مع أبناء الجالية للتعرف على مطالبهم والتي منها ضرورة التسهيل في الإجراءات الخاصة باستخراج المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي الذي فيه صعوبة شديدة، وكذلك استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.