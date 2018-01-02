القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 08:04 ص

«نقريش» منسقًا لحملة «مواطن لدعم السيسى» بفرنسا

عبدالحميد عبدالعظيم
عبدالحميد عبدالعظيم نقريش،
وفاء علي
dostor.org/2008832

أعلنت حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في أوروبا أنه تم اختيار عبدالحميد عبدالعظيم نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، ليكون منسقا عاما للحملة في دولة فرنسا.

وقال بهجت العبيدي، منسق الحملة في أوروبا، إن عبدالحميد نقريش سوف يقوم باختيار منسقين في المقاطعات المختلفة بفرنسا، كما سيقوم باختيار فريق عمل متكامل خالص الإيمان بالوطنية المصرية وكامل الاقتناع بأهمية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد البلاد لولاية رئاسية ثانية.

وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس، إننا سعداء بانضمام الزميل عبدالحميد نقريش ليكون منسقا للحملة في فرنسا نظرا لما يتمتع به من وطنية ومكانة بين أبناء الجالية المصرية في فرنسا.

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