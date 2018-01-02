الأرصاد: اليوم طقس معتدل نهارًا.. والقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 20

مطروح 11 19

السلوم 07 18

سيوة 06 18

بورسعيد 11 20

دمياط 12 20

العريش 06 20

رفح 07 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 09 20

رأس سدر 10 19

نخل 04 17

نويبع 12 18

طابا 11 17

كاترين 04 15

الطور 12 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 09 19

بنى سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 20

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 15 24

أبو رماد 15 23

رأس حدربة 15 22

حلايب 16 21