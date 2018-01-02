اليوم.. محافظ المنوفية يعقد لقاء خدمة المواطنين بالديوان العام

يلتقى ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عددا من المواطنين الراغبين فى إنهاء مصالحهم، والعمل على حل مشاكل، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمبني الديوان العام للمحافظة.



من جهته، قال عبدالباسط إنّ اللقاء يهدف إلى إنهاء مصالح المواطنين العالقة بصورة سريعة، مضيفا أن أغلب من يحضرون اللقاء من مختلف المراكز ولم يستطع رؤساء مجالس المدن حل المشكلات لذلك يتم عرضها عليه للعمل علي حلها بصورة سريعة.