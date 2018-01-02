استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق المنوفية

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها، اليوم الثلاثاء، بأسواق محافظة المنوفية؛ حيث سجل سعر كيلو الطماطم بسوق التجزئة ٤ جنيهات، والبطاطس ما بين ٢ و٤ جنيهات، والبصل ما بين ٢ و٣ جنيهات، والفاصوليا الخضراء من ٥ إلى ٦ جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.



فيما ارتفع سعر الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، وثبت الخيار عند 5 جنيهات والثوم 15 جنيها، والفلفل 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات.



بينما استقرت أسعار الجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.



وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات، والتفاح ما بين 17 و20 جنيها، والموز 10 جنيهات، والمانجو 15 جنيها، والتين 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات.