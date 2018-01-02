وزيرة التخطيط تصل مطار الأقصر استعدادا لبدء جولتها التفقدية بقنا

وصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى مطار الأقصر استعدادًا لبدء جولتها التفقدية لمحافظة قنا، حيث تتجه إلى قاعة المؤتمرات الزجاجية على النيل لتبدأ زيارتها، بلقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالقاعة.



يُذكر أن تلك الجولة التفقدية تُعد هي الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأتها من محافظة "الفيوم"، البوابة الشمالية للصعيد أواخر سبتمبر الماضي، كما زارت محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضي.



ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.