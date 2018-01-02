أمن المنوفية يداهم شققًا مؤجرة بجوار الكنائس بشبين الكوم والسادات

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العميد السيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة ضباط إدارة البحث وإدارة الأمن الوطنى والأمن المركزى، عددا من الشقق السكنية، بجوار الكنائس والأديرة بمركز السادات وشبين الكوم.



وتم خلال العملية، فحص ٦ مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص ٣٠ شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين، بالإضافة إلى فحص ١٠ أشخاص فحصا سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين.



كما تم فحص ١٦ شقة مفروشة، و31 شخصا من قاطنيها بمدينة شبين الكوم «فحص جنائي» تبين أنهم غير مطلوبين.