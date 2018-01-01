ميزانية سلطنة عمان لسنة 2018 تزيد الإنفاق وتبقى العجز دون تغيير

أظهرت موازنة عمان لعام 2018 التى وافق عليها السلطان قابوس اليوم الاثنين، زيادة فى الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير على الرغم من القلق المتزايد وسط وكالات التصنيف الائتمانى بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة المالية، أن الميزانية تتضمن إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) هذا العام ارتفاعا من 11.7 مليار ريال فى الميزانية الأصلية لعام 2017.



ومن المتوقع أن تكون الإيرادات 9.5 مليار ريال ارتفاعا من 8.7 مليار ريال فى ميزانية عام 2017، وهو ما يجعل العجز المتوقع هذا العام ثلاثة مليارات ريال، أى ما يعادل العجز المتوقع فى ميزانية العام الماضى.



وتفترض ميزانية عام 2018 متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل ارتفاعا من 45 دولارا لعام 2017. وسعر خام برنت الآن فوق 65 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن إيرادات السلطنة من المتوقع أن ترتفع بأكثر من التوقعات إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.