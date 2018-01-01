ضاحي خلفان: انشقاق ضباط بالجيش الإيراني والتحاقهم بالتظاهرات

واصل ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، التغريد عن التظاهرات في إيران، مشيرا إلى وجود انشقاقات داخل الجيش الإيراني.



وقال خلفان، في تغريدة على حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: «ضباط كبار من جیش خامنئی⁩ یعلنون انشقاقهم عن الجیش والتحاقهم بالمظاهرات هم وأسلحتهم ومن معهم»، معتبرًا أن هذا «بدء سقوط النظام».



وتشهد إيران الخاضعة منذ سنوات لعقوبات دولية فرضت عليها بسبب أنشطتها النووية الحساسة، تظاهرات مستمرة منذ الخميس، احتجاجًا ضد الحكومة بسبب التردي الاقتصادي.