غدًا.. نظر قرار منع المتهمين في أزمة البنسلين من التصرف في أموالهم

تنظر غدا محكمة جنوب القاهرة ثاني جلسات التحفظ على أموال وممتلكات مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال وزوجته، في واقعة اتهامه بالتسبب في أزمة نقص البنسلين من السوق المحلية.



وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال (إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة) 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأسندت له اتهامات بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر (البنسلين) الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء.