قطر ترفض قرار الليكود بضم مستوطنات الضفة والقدس إلى إسرائيل

أعربت دولة قطر، عن رفضها التام لقرار حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل.



واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، القرار تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني.



وقالت: إن تنفيذ القرار من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.