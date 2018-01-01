محمد سامي يكتب: السيسي وحلم الـ 15 عاما

منذ حوالي 15 عامًا أتردد على مدينة بنها الجميلة بمحافظة القليوبية القريبة من قريتي، وأثناء ذهابي وإيابي كان يلفت انتباهي مبنى شاهق تم بناؤه لكن لم يتم تشطيبه رغم موقعه المميز فى المدينة، واكتشفت أن هذا المبني خاص بمستشفى التأمين الصحي الذي توقف العمل فيه دون أسباب واضحة مما وضع الجميع في حيرة، وعندما بدأت عملي الصحفي عام 2007 قررت أن يكون أول تحقيق صحفي ينشر لي عن الأموال المهدرة عن عمد بهذا الصرح الطبي الذي تم تصميمه ليضم 320 سريرا و بتكلفة تم تحديدها فى ذلك الوقت بـ 30 مليون جنيه (سعر الدولار كان بـ5 جنيهات) لخدمة أكثر من 10 ملايين مواطن من المنتفعين بالتأمين الصحي.

ورصدت في ذلك الوقت أن عدم استكمال المبنى تسبب فى تكدس المرضى؛ لعدم وجود أماكن بالعيادات المحيطة فكان يتم تحويل المرضى إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة التى تبعد 50 كيلو عن مدينة بنها أو مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بالقاهرة التى تبعد 100 كيلو عن نفس المدينة وهو ما يمثل مشقة كبيرة للمريض والذي يكفيه فقط تحمل عناء مرضه.

نشرت الموضوع وكنت سعيدًا للغاية حيث كان أول موضوع ينشر لي وتخيلت فى ذلك الوقت "إن الدنيا هتقوم ومش هتقعد" حتى يتم الانتهاء من هذا المستشفى لكن لا شيء حدث، وكلما انتقلت من جريدة الى أخرى أُعيد كتابة هذا التحقيق مع إضافة المستجدات والتى كانت فقط المدة التى تطول دون أن يبالي أحد، حتى بدأت عملي فى التلفزيون وأجريت تحقيقات وتقارير مصورة عن المبنى المهمل لكن لا حياة لمن تنادي حتى فقدت الأمل بشكل كامل فى تشغيل هذا المبني وأصبح يقيني أن المسئولين فى تلك الدولة لا يحتاجون إعلامًا حتى يتحركوا لكنهم يحتاجون معجزة سماوية فى زمن عزّت فيه المعجزات .

لكن الرئيس السيسي منذ توليه وهو يضع مسئولية المشروعات القومية التى تمس حاجات المواطن على رأس أولوياته فعندما عُرض عليه ملف ذلك المستشفى وأسباب توقفه بسبب الخلاف الدائر بين مقاول الإنشاء وهيئة التأمين الصحي أعطي تعليماته الواضحة التى لا تقبل التأويل بأن يتم الانتهاء من ذلك المستشفى وفرشه خلال عام، وهو ما حدث بالفعل حيث سيتم افتتاح المستشفى يوم الإثنين القادم بسعة 240 سريرا وبتكلفة زادت كثيرا على ما كان مخططًا له منذ 17 عامًا بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار.

أضعكم هنا أمام مشهدين متشابهين فى زمنين مختلفين لنعلم أن الإرادة الحقيقية قادرة على تغيير أى صورة للأفضل وقادرة على القضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية وهو ما فعله الرئيس المنحاز دائما إلى المال العام وضرورة إنفاقه فيما يخدم المواطن .

لديّ شعور كبير أن الرئيس السيسي استجاب لأول تقرير نشرته لكنها استجابة تأخرت عشرة أعوام عاصرنا فيها 3 رؤساء ومجلسًا عسكريًا ، مبروك لكل أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة هذا الصرح الطبي والذي يكمل ثالوث الخدمة الصحية مع المستشفى الجامعى والأميري.. ولا عزاء للمشككين.