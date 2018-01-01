«جهاز تنمية المشروعات» بالمنيا يعلن شروط تمويل سيارات النقل للشباب

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، فتح باب التقدم؛ للحصول على مشروع تمويل سيارات ربع نقل حمولة 1.5 طن ضمن أعمال مبادرة تمكين الشباب بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر).



وقال مدير مكتب الجهاز بمحافظة المنيا، في بيان اليوم الاثنين، إن الشروط الواجب توافرها في المستفيدين تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة مهنية سارية وألا يكون المتقدم موظفا بالحكومة أو شركات القطاع العام أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم.



وأضاف سعيد سبع، أن من الشروط أيضا أن يكون المستفيد قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يكون لديه مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاته المعيشية، وأن يكون مقيما داخل مصر إقامة دائمة وألا يكون مالكا لأي سيارة أخرى أيا كان نوعها وألا يكون ملزما بأداء أقساط ملكية سيارة أخرى، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



وتتضمن الشروط تعهدا من المتقدمين بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد واستخدام السيارة بنفسه بصفة أساسية، وعدم التصرف فيها قبل مرور 6 سنوات من تاريخ الشراء، وبعد سداد كافة الأقساط المستحقة عليها، وألا يكون المتقدم حاصلا على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



واشترط الجهاز أيضا أن يقوم كل مستفيد بسداد حصة مساهمته الذاتية في السيارات بمبلغ 51 ألفا و500 جنيه (تعادل 25% من قيمة السيارة)، وألا يثبت تعاطي من ترسو عليه القرعة من المتقدمين لأية مواد مخدرة أو منشطات وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.



وأوضح سبع أن إجمالي ثمن السيارة يبلغ 206 آلاف جنيه على أن يتم تمويل باقي ثمن السيارة والبالغ 154 ألفا و500 جنيه بقرض مباشر من جهاز تنمية المشروعات لمدة 6 سنوات بعد منح العملاء فترة سماح قدرها شهرا واحدا لا يتم فيها سداد أية مبالغ، ويتم سداد باقي ثمن السيارة بموجب 71 قسطا شهريا متساوي القيمة.