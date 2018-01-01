القاهرة : الإثنين 01 يناير 2018
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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:55 م

معارضة إيرانية: الثورة تكبر.. والنظام يمول الإرهاب

معارضة إيرانية: الثورة
متابعات
dostor.org/2008692

دعت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا دولت نوروزي، المجتمع الدولي، إلى فرض "عقوبات كبيرة" على النظام الإيراني، وعدم إقامة أي علاقات من أي نوع معه، بسبب لجوئه إلى القمع لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وتحدثت نوروزي إلى "سكاي نيوز عربية" من باريس، الاثنين، للتعليق على الاحتجاجات التي انطلقت الخميس في إيران، مطالبة بتحسين مستوى المعيشة.

وقالت نوروزي، إن قوات الباسيج، هي جزء من الحرس الثوري، مسئولة عن قمع التظاهرات في إيران، واستخدمت لهذا الغرض على مدى سنوات، وهدفها خدمة النظام لا الشعب كما تزعم طهران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن 12 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، بينهم 10 قتلى الأحد فقط.

ووصفت المعارضة الإيرانية النظام الحالي بأنه "أسوأ ديكتاتورية دينية في العصر الحديث"، مشيرة إلى أنه "من خلال قواته ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، ويحاول تبرير ذلك باسم الإسلام، وهدفه الوحيد البقاء في السلطة على حساب الملايين الذين يعانون".

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