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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:54 م

يحيى الفخراني يبدأ تصوير «بالحجم العائلي» في مرسى علم

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
عربي صالح
dostor.org/2008691

بدأ الفنان يحيى الفخراني تصوير أول مشاهده فى مسلسل «بالحجم العائلي»، بمدينة مرسى علم، والتي من المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل بها.

ومن المقرر أن تقيم أسرة العمل 3 أشهر بقرية سياحية بالمدينة المطلة على شاطئ البحر الأحمر، وتدور أحداث العمل داخل ديكور القرية، ويجسد الفخرانى شخصية رجل يحب الأكل كثيرًا، المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل في أولى تجاربها الإخراجية في الدراما.

يشارك فى بطولة المسلسل ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزي، محمد مهران، أحمد مجدي، هبة مجدي، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، سامى مغاوري، والمسلسل يمثل عودة الفنان يحيى الفخراني إلى الدراما بعد أن قدم آخر أعماله «ونوس» في رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته هالة صدقي، ونبيل الحلفاوي، وآخرون، من إخراج شادي الفخراني.

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