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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:51 م

غدًا.. «قابيل» يتفقد المنطقة الصناعية بقنا

طارق قابيل
طارق قابيل
دعاء أبو العزم
dostor.org/2008690

يتفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، غدا الثلاثاء، المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا "قفط" و"هو".

ومن المقرر أن يقوم الوزير بإجراء جولة تفقدية على المصانع المقامة هناك، وتقام المنطقتان في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار ويستهدف تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج.

وتهدف الحكومة إلى إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف محافظات الوجه القبلي.

كان "قابيل" قد افتتح من قبل مصنعين بقنا لإنتاج خراطيم وأسلاك الكهرباء وإنتاج الحصر من البلاستيك باستثمارات تصل إلى 7 ملايين جنيه وبقيمة مبيعات متوقعة 8.5 مليون جنيه، ومصنع آخر الحجاز لتصنيع أسلاك وكابلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية نجع حمادي والواقع على مساحة ألف متر مربع ويوفر 15 فرصة عمل، ومصنع أبناء النيل لتصنيع الحصير البلاستك الذي بلغت تكلفته الاستثمارية للمصنعين 7 ملايين جنيه.

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