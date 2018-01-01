وزير خارجية باكستان يؤكد رفض بلاده للمساعدات الأمريكية
أكد خواجه آصف وزير خارجية باكستان، اليوم، أن بلاده ترفض المساعدات الأمريكية، وذلك ردا على انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لباكستان.
وأضاف آصف – فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة (جيو) الباكستانية ـ "إن الولايات المتحدة تكيل الاتهامات لباكستان بسبب اخفاقها فى أفغانستان وشعور ترامب شخصيا بخيبة الأمل إزاء هزيمة بلاده هناك".
وتابع: "لا نريد المساعدات الأمريكية، ويمكن لترامب أن يرجع لإدارته بشأن أسباب تقديم هذه المساعدات، فباكستان قدمت خدمات فعلية للولايات المتحدة باستخدام طرقها البرية والبحرية والحديدية".