القاهرة : الإثنين 01 يناير 2018
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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:50 م

وزير خارجية باكستان يؤكد رفض بلاده للمساعدات الأمريكية

خواجه آصف وزير خارجية
خواجه آصف وزير خارجية باكستان
متابعات
dostor.org/2008689

أكد خواجه آصف وزير خارجية باكستان، اليوم، أن بلاده ترفض المساعدات الأمريكية، وذلك ردا على انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لباكستان.

وأضاف آصف – فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة (جيو) الباكستانية ـ "إن الولايات المتحدة تكيل الاتهامات لباكستان بسبب اخفاقها فى أفغانستان وشعور ترامب شخصيا بخيبة الأمل إزاء هزيمة بلاده هناك".

وتابع: "لا نريد المساعدات الأمريكية، ويمكن لترامب أن يرجع لإدارته بشأن أسباب تقديم هذه المساعدات، فباكستان قدمت خدمات فعلية للولايات المتحدة باستخدام طرقها البرية والبحرية والحديدية".

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