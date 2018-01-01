نائبة قنا: زيارات الوزراء دليل على وجود بداية حقيقية لتنمية الصعيد

قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن الزيارات المتعددة التي تشهدها محافظات الصعيد تلك الفترة، دليل على أن الصعيد يحتل مكانة خاصة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت: والدليل ما اتضح فعليًا من خلال تخصيص قرض البنك الدولي البالغ قدره نحو 500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى مليون جنيه خصصتها وزارة التخطيط لتنمية محافظة قنا.



وتابعت تعليقًا على زيارة وزيرتي التخطيط والاستثمار لمحافظة قنا، والتي ستبدأ غدًا الثلاثاء، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة: أن تكرار تلك الزيارات خلال مدة لا تتجاوز شهرين، دليل على وجود بداية حقيقية لتنمية الصعيد، وأن الأمر ليس مجرد كلام.



وأكدت النائبة على عدم مشاركتها في الجولات التي ستجريها وزيرتي التخطيط والاستثمار بمراكز المحافظة غدًا الثلاثاء، لوجودها خارج البلاد.



وقالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها كانت قد تقدمت إلى وزيرة التخطيط بعدد من الطلبات، منها إنشاء مصنع للورق وآخر للملابس، بمركز نجع حمادي، بالإضافة إلى تطوير محطة المياه والصرف الصحي بـ«أبوتشت» بذات المركز، مطالبة الوزيرة بضرورة مراعاة تلك الطلبات، باعتبارها مطالب ملحة لدائرتها.