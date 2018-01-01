محافظ البحر الأحمر: ستظل مصر نسيج واحد باتحاد طوائف الشعب (صور)

قدّم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر مساء أمس، التهاني للإخوة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة.



وقال المحافظ: إن ذكرى ميلاد السيد المسيح تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح، التى يتعيّن أن تسود العالم، لافتًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ذكرها الله من جميع دول العالم فى جميع الأديان السماوية.



وأضاف عبد الله أن التمسك بتلك القيم والعمل بها من خلال التعاون البناء والعمل الجاد، يأتى بلا شك بكل الخير على الإنسانية، ويزيد من تقدمها ويعزز الجهود الرامية إلى جعل مصر أكثر سلامًا وأمنًا واستقرارًا، وأن المصريين نبتوا في أرض واحدة ووقفوا متوحّدين يد واحدة مسلمين ومسيحين أمام كل الغزاة.



ولفت: ستظل مصر نسيج واحد باتحاد كافة طوائف الشعب، ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمر بين أبناء هذه الشعب ستظل مصر فى المقدمة دائمًا.