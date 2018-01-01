نائب الرئيس الأمريكي: «لن نخذل الإيرانيين هذه المرة»

تعهد أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم الاحتجاجات في إيران، والمستمرة منذ الخميس الماضي احتجاجا على تفشي الفساد الحكومي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.



وقال بنس، إنّه طالما أن ترامب رئيس أمريكا وأنا نائبه، فالولايات المتّحدة لن تُكرّر أخطاء الماضي الفاضحة، حيث تمّ تجاهل مقاومة الشعب الايراني البطوليّة ضدّ النظام الوحشي.



وأضاف نائب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "المقاومة الجريئة والكبيرة للشعب الإيراني اليوم، تُعطي الأمل والإيمان لجميع الذين يُناضلون في سبيل الحرّية ويُقاومون الاستبداد. لا يجب أن نخذلكم ولن نخذلهم".