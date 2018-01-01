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أحزاب ونقابات
الإثنين 01/يناير/2018 - 08:45 م

المصريين الأحرار ببني سويف يكرم عميد كلية الآداب بالمحافظة

المصريين الأحرار
أشرف لاشين
dostor.org/2008684

عقد أعضاء هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بمحافظة بنى سويف اجتماعًا بحضور الدكتورة منى عبد الله أمين المحافظة، وذلك لبحث كيفية المشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بتوزيع كمية من اللحوم على بعض الأسر المحتاجة بالمحافظة.

وقالت منى عبدالله إن هذا مساهمة من المصريين الأحرار لإدخال البسمة على بعض الأسر البسيطة، مشيرة إلى أن أمانة شباب الحزب ببني سويف برئاسة مصطفى شعبان قد ساهمت في هذا العمل الخدمي لخدمة أبناء المحافظة.

كما قامت أمانة المصريين الأحرار ببني سويف بزيارة الدكتور جودة مبروك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب عميد كلية الآداب جامعة بنى سويف، والذي قدم الشكر للحزب على هذه الزيارة الطيبة.

ومن ناحية أخرى تم تكريم الدكتورة منى عبدالله في اليوم النهائي لبطولة كرة القدم للمدارس الخاصة واللغات بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، العقيد محمود بشير المستشار العسكري، حمزة رسلان مدير إحدى المدارس.

المصريين الأحرار ببني سويف يكرم عميد كلية الآداب بالمحافظة
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