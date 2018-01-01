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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:42 م

وكيل صحة الدقهلية يتفقد قافلة طبية علاجية في كفر العرب

وكيل صحة الدقهلية
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2008683

تفقد الدكتور سعد مكي، اليوم، أعمال القافلة الطبية بكفر العرب بمركز طلخا في اليوم الأول لها بحضور النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروة وبعض القيادات التنفيذية.

وأقيمت القافلة تحت إشراف الدكتورة لمياء الإمام منسق القوافل العلاجية بالدقهلية، وطبقًا للخطة الموضوعة أقيمت قافلة علاجية طبية على يومي مدار 1 و2 يناير 2018 في كفر العرب بمركز طلخا.

وتم الكشف الطبي على 923 مريضا (217باطنة -221 أطفال- 75 صدر -74 نساء وتنظيم أسرة- 122جلدية -63 جراحة - 115 رمد -111 عظام) وتم عمل الفحوصات اللازمة للمرضى وكان إجمالي الفحوصات المعملية 111 تحليل و68 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

كما تم تحويل 22 مريضًا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، وتم استخراج 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، والكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكر على 77 حالة.

وشارك في القافلة 9 عيادة بها 7 تخصصات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم عمل 32 ندوة توعية للقرية من خلال التثقيف الصحي بالقافلة.

واشترك في القافلة 85 من العاملين بمختلف تخصصاتهم بجانب توافر 90 صنف علاج لجميع التخصصات.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد قافلة طبية علاجية في كفر العرب
وكيل صحة الدقهلية يتفقد قافلة طبية علاجية في كفر العرب
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