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الإثنين 01/يناير/2018 - 08:24 م

رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تنعي وفاة الكاتب الكبير «إبراهيم نافع»

رابطة الصحفيين بكفر
كفر الشيخ - أحمد عشري
dostor.org/2008679

نعت رابطة الصحفيين بكفر الشيخ برئاسة الكاتب الصحفي عمرو سعدة، اليوم الاثنين، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وأكدت الرابطة، خلال بيان صحفي، أن الجماعة الصحفية فقدت اليوم رمزًا وقيمة صحفية كبيرة وقدمت الكثير والكثير لمهنة صاحبة الجلالة عبر رحلة عطاء زاخرة وحافلة في الصحافة خلال سنوات عمله في جريدة الأهرام الغراء، فضلًا عن دوره الرائد في العمل النقابي وما قدمه للصحفيين إبان توليه منصب نقيب الصحفيين، وخوضه معارك ضارية من أجل حرية الكلمة والحفاظ على حقوق الصحفيين.

رابطة الصحفيين بكفر الشيخ تنعي وفاة الكاتب الكبير «إبراهيم نافع»
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