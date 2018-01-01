القاهرة : الإثنين 01 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:00 م

«الدستور» مع أول فريق كرة لـ«ذوى القدم الواحدة»: «صلاح قدوتنا»
07:52 م

القصة الكاملة لمقتل شقيقين في هجوم مسلح على محل خمور بالعمرانية
12:25 م

الصين تطرح طائرة عسكرية بدون طيار بمعايير فائقة
12:15 م

ضبط 9 قضايا لحوم حمير فى 2017
11:25 ص

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بمنشأة القناطر
11:22 ص

النيابة تطلب تقرير «فحص فوارغ الطلقات» فى واقعة محل خمور العمرانية
08:01 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
04:53 ص

شاهد.. آلاف الفرنسيين يحتفلون برأس السنة فى باريس
08:27 م

خاص.. وعود المحافظين في 2018
06:32 م

فيديو.. «الداخلية» ترفع استعداداتها لتأمين احتفالات العام الجديد
04:24 م

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب
02:30 م

ضبط 60 ألف قضية تموينية و135 مليون لتر بنزين وسولار مهربة بالمحافظات
فن
الإثنين 01/يناير/2018 - 08:21 م

بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة

شيرين
شيرين
مصطفى عبدالله
dostor.org/2008677

تهم سهرات النجوم في الغالب الرأي العام، والذي يجد بها المتفرج متعة شيقة، الأمر الذي كان لا يخجل منه «نجوم الزمن الجميل» بتصوير سهراتهم الخاصة، لتأخذها «نوادي الفيديو»، ولكن اختلف الأمر تمامًا أمام جيل آخر، فالآن من النوادر أن تخرج للنور إحدى سهرات الجيل الجديد، بل أصبح السوبر ستار لا يقضي حتى ليلة رأس السنة في موطنه.

وفي السطور التالية، يستعرض «الدستور» أماكن سهر بها فنانون:

لندن
قضى الفنان أحمد داود وزوجته ليلة رأس السنة في لندن، ونشر صورة له جمعته بزوجته، أحمد داود الذي قدم نفسه كممثل مسرحي ومنها عرفته السينما المصرية، حرص الفنان على قضاء ليلة رأس السنة بإنجلترا.

روسيا
استقبل الفنان هاني سلامة عامه الجديد في موسكو، حيث سافر لهناك بسبب مسلسله الجديد «من فوق السحاب» والذي من المقرر أن يذاع في رمضان القادم، هاني سلامة حرص دائمًا على قضاء ليلة رأس السنة بمصر، إلا أنه كسر «التابوه» الثابت له بسفره لروسيا هذا العام.

دبي
استقطبت دبي عددا من النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، شيرين، محمد حماقي، تامر حسني، وقدموا بها حفلات، أثارت ضجة كبيرة، ويعتاد الفنانون السفر لدبي في كثير من الأوقات، وأيضًا بليلة رأس السنة.

الاحتفال بليلة رأس السنة في مصر
استقطبت مدينة شرم الشيخ، سلطان الطرب جورج وسوف والفنانة نيكول سابا، فشرم الشيخ يفضلها الكثير من النجوم العرب، النجمان دائمًا يعبران عن حبهما لمصر، ويعتبرونها وطنهم الثاني.

بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة
بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة
بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة
بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة
بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة
اقرأ أيضًا
منذ يومين

كوكب الشرق.. رحلة أم كلثوم من الموالد إلى العالمية

منذ 5 أيام

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

منذ اسبوع

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ اسبوع

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

منذ أقل من شهر

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

الآن

خبراء: قرار رصد المعلمين المتطرفين يفتح باب «الشكاوى الكيدية»

بالفيديو.. فوز درامي لليفربول على بيرنلي في غياب صلاح

غدًا.. وزير الخارجية يلتقي وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية

«مكرونة وألعاب نارية».. كيف احتفلت دول العالم بالكريسماس؟

الأكثر قراءة

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

3 صفعات «تحت الحزام» من الهضبة لشيرين

لأول مرة.. أسرار الليلة الأخيرة لـ«صدام حسين»

ألبومات الصور

بالصور.. «صافيناز» تتألق ببدلة الرقص في حفل وائل جسار بالقاهرة

وليد توفيق يتألق في حفل رأس السنة بأبوظبي (صور)

بالصور.. هشام عباس وأحمد جمال يتألقان فى حفل رأس السنة

بالصور.. زوجة وائل جسار تخطف الأنظار فى حفل رأس السنة

نجم الساعة

فيديو.. من الموالد الشعبية إلى رأس السنة.. «الطرطور فرحة الغلابة»

الأكثر قراءة

«أغضب السعوديين».. تفاصيل فيديو فاضح للفنانة المغربية مريم حسين

مفاجأة.. رحيل «باسم مرسى» عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية

3 صفعات «تحت الحزام» من الهضبة لشيرين

لأول مرة.. أسرار الليلة الأخيرة لـ«صدام حسين»

كشكول

نائبا رئيس جامعة بنها يتابعان امتحانات "علوم وهندسة"

التعليم تنفى وجود أخطاء في كتاب التاريخ لـ"الثالث الثانوي"

رئيس "المعاهد الأزهرية": "رياض الأطفال" أهم المراحل على الإطلاق

طارق نور الدين: رصد المعلم المتطرف دور الأمن وليس الوزارة

جيهان زاهر: مراقبة المعلمين لرصد المتطرف لا تنتقص من قدرهم

ads
منوعات

14 مُكرّمًا من ملوك الذهب يتحدثون لـ«الدستور»: نتعهد بإنجازات جديدة

«مكرونة وألعاب نارية».. كيف احتفلت دول العالم بالكريسماس؟

غرام على الفحم.. مراسلة تحكي مغامراتها مع «الكباب» حول العالم

المثقف

محمود علام: أعداد الكُتاب أكثر من القراء.. ومثقفونا «تافهون»

ولاد الكار

الكنيسي ناعيًا «إبراهيم نافع»: فقدنا قامة صحفية كبيرة

الأبراج اليوم

«الزهر سيلعب ولكن ليس الآن».. أبراج يحالفها الحظ في النصف الثاني من 2018

الصحة

«داء الوردية».. أعراضه وطرق الوقاية منه

الدستور على فيسبوك
ads