بالصور.. نجوم فروا من مصر في ليلة رأس السنة

تهم سهرات النجوم في الغالب الرأي العام، والذي يجد بها المتفرج متعة شيقة، الأمر الذي كان لا يخجل منه «نجوم الزمن الجميل» بتصوير سهراتهم الخاصة، لتأخذها «نوادي الفيديو»، ولكن اختلف الأمر تمامًا أمام جيل آخر، فالآن من النوادر أن تخرج للنور إحدى سهرات الجيل الجديد، بل أصبح السوبر ستار لا يقضي حتى ليلة رأس السنة في موطنه.



وفي السطور التالية، يستعرض «الدستور» أماكن سهر بها فنانون:



لندن

قضى الفنان أحمد داود وزوجته ليلة رأس السنة في لندن، ونشر صورة له جمعته بزوجته، أحمد داود الذي قدم نفسه كممثل مسرحي ومنها عرفته السينما المصرية، حرص الفنان على قضاء ليلة رأس السنة بإنجلترا.



روسيا

استقبل الفنان هاني سلامة عامه الجديد في موسكو، حيث سافر لهناك بسبب مسلسله الجديد «من فوق السحاب» والذي من المقرر أن يذاع في رمضان القادم، هاني سلامة حرص دائمًا على قضاء ليلة رأس السنة بمصر، إلا أنه كسر «التابوه» الثابت له بسفره لروسيا هذا العام.



دبي

استقطبت دبي عددا من النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، شيرين، محمد حماقي، تامر حسني، وقدموا بها حفلات، أثارت ضجة كبيرة، ويعتاد الفنانون السفر لدبي في كثير من الأوقات، وأيضًا بليلة رأس السنة.



الاحتفال بليلة رأس السنة في مصر

استقطبت مدينة شرم الشيخ، سلطان الطرب جورج وسوف والفنانة نيكول سابا، فشرم الشيخ يفضلها الكثير من النجوم العرب، النجمان دائمًا يعبران عن حبهما لمصر، ويعتبرونها وطنهم الثاني.